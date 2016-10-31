Білоруси почали протестувати проти російської пропаганди

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Доволі цікава протесна акція була організована сьогодні, тридцять першого жовтня 2016 року, у білоруській столиці, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-порталу «Росбалт».Так, локацією заходу став підземний перехід біля місцевого універмагу. Там активісти молодіжного руху «Альтернатива» влаштували флеш-моб, спрямований на протидію московській пропаганді. П’ятеро молодих людей із макіяжем у стилі зомбі встановили макет телевізора із портретом відомого російського пропагандиста Дмитра Кисельова на ньому. Навкруги телевізора учасники акції розвішали локшину. Потім кілька десятків хвилин води дивились на портрет Кисельова, «молились» йому і посипали голови локшиною. Білоруські ЗМІ особливо наголосили, що акція завершилась мирно, без жодних ексцесів. Ніяких затримань не відбувалось.Зауважимо, що це вже не перший прояв критичного ставлення білорусів до «дружби» з Російською Федерацією. Нещодавно мурал у білоруській столиці, присвячений дружбі Москви і Мінська, невідомі митці «прикрасили» зображеннями колючого дроту. Авторів цього «шедевру» правоохоронні органи чомусь не знайшли. Про порушення кримінальних проваджень також не повідомлялось.