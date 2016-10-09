валюта
СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

У Польщі хочуть «заманити» Білорусь до ЄС

У Польщі хочуть «заманити» Білорусь до ЄС
У Варшаві вважають, що Європейський Союз має зацікавити сусідні держави взаємовигідною співпрацею, створивши альтернативу Російській Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Цензор.нет».

Так, очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольд Ващиковський зазначив сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року, в інтерв’ю польським журналістам, що Європейський Союз має поглиблювати двосторонню співпрацю з Молдовою, Грузією та Україною. Тим не менш, дипломат визнає, що процеси повної інтеграції та розширення європейських інститутів на схід - це справа не одного року, якщо не кількох десятиліть. Крім того, польський міністр згадав і Білорусь, яка, за його словами, теж має доволі важливе значення для Європи. Але для того, аби змусити Мінськ переорієнтуватись, потрібно створити реальну альтернативу Російській Федерації. Можливо, на цій базі в майбутньому буде створено Союз держав Східної та Центральної Європи, - планує польський політик.

Нагадаємо, Білорусь кілька останніх років демонструє значний «дрейф» на Захід. Так, Лукашенко шукає альтернативи російським нафті і газу, підвищує ціну на транзит вуглеводнів своєю територією, проводить окремі військові навчання тощо.

Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 окт 2016
14848

Береза: попрощаться уже не удастся

Накануне вечером в Грузии закрылись все избирательные участки, и стало понятно, что партия Михаила Саакашвили проиграла на выборах. Все, кто уже собирался и хотел прощаться с грузином, могут об этом


Свежие новости

Нусс розповів як «українське питання» «добило» Трампа

Оприлюднено останні результати підрахунку голосів у Грузії

В Германии началось следствие над мусульманином, планировавшем теракт

Багатотисячний протест в Ємені

Албания гордится честью, оказанной Ватиканом

У Польщі хочуть «заманити» Білорусь до ЄС

В Эфиопии введено чрезвычайное положение

Адвокат назвав російську владу «піратами»

Оборонное ведомство Великобритании запросило списки всех работающих в стране иностранцев

Британці черговий раз розповіли, що думають про стосунки з Росією

В Багдаде произошел жестокий теракт

Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Коли Україна покине СНД?

Журналіст DW на п’ятірку виконав завдання Кремля під час інтерв’ю Клімкіна

На памятной монете Центробанка РФ изображена мечеть в украинском городе

Кінець Трампа близько? Республіканці проведуть термінову конференцію

Піонтковський: у політичної «еліти» Росії залишився тільки страх

В оккупированном Крыму продолжают продавать украинскую продукцию

Ураган Мэтью пронесся по Северной Каролине

Результаты футбольного матча Украина-Косово

 Новости за день