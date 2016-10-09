У Польщі хочуть «заманити» Білорусь до ЄС

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У Варшаві вважають, що Європейський Союз має зацікавити сусідні держави взаємовигідною співпрацею, створивши альтернативу Російській Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Цензор.нет».Так, очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольд Ващиковський зазначив сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року, в інтерв’ю польським журналістам, що Європейський Союз має поглиблювати двосторонню співпрацю з Молдовою, Грузією та Україною. Тим не менш, дипломат визнає, що процеси повної інтеграції та розширення європейських інститутів на схід - це справа не одного року, якщо не кількох десятиліть. Крім того, польський міністр згадав і Білорусь, яка, за його словами, теж має доволі важливе значення для Європи. Але для того, аби змусити Мінськ переорієнтуватись, потрібно створити реальну альтернативу Російській Федерації. Можливо, на цій базі в майбутньому буде створено Союз держав Східної та Центральної Європи, - планує польський політик.Нагадаємо, Білорусь кілька останніх років демонструє значний «дрейф» на Захід. Так, Лукашенко шукає альтернативи російським нафті і газу, підвищує ціну на транзит вуглеводнів своєю територією, проводить окремі військові навчання тощо.