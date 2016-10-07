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Наша армія готова підтримувати Росію - Лукашенко

Наша армія готова підтримувати Росію - Лукашенко
Президент Білорусі Лукашенко Олександр заявив, що Російська Федерація може бути впевнена в тому, що в разі необхідності його армія займеться західними рубежами. Про це він повідомив сьогодні, 7-го жовтня, на зустрічі з депутатами, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«Ми готові пліч-о-пліч стояти з нашими братами-росіянами. Ми готові захищати нашу спільну землю в разі такої необхідності і на західному напрямку. Саме тут, на західних позиціях, ми готові класти свої життя за свободу та цілісність наших держав», - заявив Лукашенко. Водночас з тим він зауважив, що наразі в Білорусі на озброєнні в армії знаходиться найсучасніша техніка та зброя, яка здатна зупинити будь-якого ворога.

«На сьогоднішній день ми можемо сміливо говорити про нашу модернізовану армію, осучаснення якої майже завершено. Вона повністю пристосована та готова дати відсіч будь-якому ворогу, який посягне на нашу територіальну цілісність та незалежність. Ми готові до будь-якого протистояння, починаючи від війни на інформаційному фронті та завершуючи повномасштабними бойовими діями. Ми рішуче налаштовані підтримувати свого сусіда, партнера та друга - Росію», - наголосив президент Білорусі.

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