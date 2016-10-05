Блогер розповів, як ще одна держава виривається із орбіти Кремля

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Блогер Олександр Коваленко знайшов чергові підтвердження «дрейфу» президента Білорусі Олександра Лукашенко в бік Європи, подалі від Кремля, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в соціальній мережі Фейсбук.Так, блогер згадує як зазвичай минали військові навчання в Білорусі: спільні заходи з «братськими» російськими військами, які проходили десь поблизу польського кордону для демонстрації сили натовським державам. Але, тим не менш, всім небайдужим спостерігачам давно відомо, що білоруський президент Олександр Лукашенко ніяких сентиментів не відчуває і рішення приймає, керуючись раціональними мотивами. На фоні постійної істерії в Російській Федерації практично непоміченими пройшли останні військові вишколи в Білорусі. А дарма, бо ці навчання, що припали на середину вересня і охопили сім тисяч чоловік, включаючи війська МВС та Дев’ятнадцятої окремої гвардійської механізованої бригади, були проведені на східному кордоні Білорусі. Крім того, на них не були присутні російські військові, навіть в якості спостерігачів, а «легенда» заходу передбачала протидію незаконним збройним формуванням - «сепаратистам».У сухому залишку ми бачимо, на що спрямовує свої зусилля Лукашенко – він відчуває загрозу з боку неадекватного «старшого брата» і, хоча і не може повністю відвернутись від нього, готується протидіяти найгіршим сценаріям, - підсумував блогер.