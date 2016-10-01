Дешевого газу не буде навіть для білорусів

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Віце-прем’єр Російської Федерації Аркадій Дворкович наголосив, що на зниження запропонованої ціни не газ не варто розраховувати навіть одному із «найвірніших» сателітів росіян – Білорусі, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на портал Каспаров.ру.Так, новий раунд переговорів з білоруською стороною щодо газопостачання відбудеться вже на найближчому тижні – саме таку інформацію оприлюднив російський чиновник сьогодні, першого жовтня 2016 року. Проте, за його словами, питання про знижку для покупця «не стоїть», хоча відбувається пошук прийнятних для обох сторін варіантів домовленостей. Білоруська сторона, у свою чергу, заявляє, що має право на зниження ціни до середньоєвропейського рівня.Нагадаємо, переговори щодо продажу газу продовжуються між росіянами і білорусами вже кілька місяців і сторони все ніяк не можуть досягти результату. Мінськ, на фоні обвалу цін на газ в Європі, вимагає встановлення для нього ціни, еквівалентної тій, яку сплачують за енергоносії пересічні покупці в ЄС. Москва, у свою чергу, ймовірно намагається втрати на європейському напрямку (зниження цін та відмова України від купівлі російського газу) компенсувати високою ціною для Білорусі.