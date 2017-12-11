WP: Северная Корея приступила к разработке биологического оружия

У американских спецслужб еще в далеком 2006 году была информация о том, что северокорейские власти, после проведения первого ядерного испытания, приступили к разработке биологического оружия, передает replyua.net. Вместе с тем, согласно информации издания The Washington Post, в данном случае имеются в виду оспа и сибирская язва. И если ранее у КНДР не располагала технической возможностью для произведения этого оружия, то уже сейчас они в значительной степени продвинулись вперед в таких разработках. На это, в частности, повлияло строительство нескольких заводов и лабораторий, которые действуют под видом «гражданских», принимающих участие в производстве препаратов для сельского хозяйства и фармакологии.
Кроме того, есть информация, что КНДР удалось отправить своих ученых за границу, чтобы получить все необходимые знания в микробиологии.
Американские власти знают о том, что КНДР работает над разработкой биологического оружия. Но при этом они не знают, на каком этапе разработки. Причина в том, что КНДР всю информацию о таких программах держит в максимальном секрете.