В Лиге арабских стран выступили с резким заявлением из-за признания США Тель-Авива столицей Иерусалима

Председатели внешнеполитических ведомств арабских государств обратились с призывом к властям Соединенных Штатов Америки отменить решение, согласно которому Иерусалим признается столицей Израиля, передает replyua.net со ссылкой на Reuters. По данным СМИ, решение, которое принял глава Белого дома Дональд Трамп, назвали «нарушением норм международного права». Кроме того, отметили в Лиге арабских государств, решение Трампа относительно Иерусалима «лишено юридической силы». «Из-за него углубляются противоречия, разжигается негодование и растет риск еще большего насилия и хаоса для региона», - говорится в тексте документа. Руководители арабских государств отметили, что будут намерены добиться принятия резолюции Совета безопасности ООН, в которой будет отрицаться шаг Соединенных Штатов.
Не так давно министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил, что страны арабского мира должны ввести экономические санкции против США в связи с принятым решением Вашингтона по Иерусалиму.
Как уже сообщалось, результатом озвученного главой Белого дома решения о признании Иерусалима столицей Израиля и о перенесении в этот город американского посольства стало причиной массовых беспорядков на Западном берегу реки Иордан.