Мир за шаг до катастрофы: Горбачев выступил с важным призывом к Путину и Трампу

В настоящее время Соединенные Штаты и Россия возобновили гонку вооружений, что может поставить мир перед риском катастрофы глобального характера. Как передает replyua.net со ссылкой на InoPressa, такое заявление в интервью журналистам издания La Repubblica озвучил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. «Сегодня мир находится за шаг до катастрофы, поэтому хочу призвать президентов Росси и США способствовать освобождению мира от оружия массового уничтожения», - заявил он.
Михаил Горбачев считает, что глава Кремля Владимир Путин и руководитель Белого дома Дональд Трамп немедленно должны начать конструктивный диалог, в противном случае может быть поздно.
«Должен быть организован саммит, у которого будут максимально широкие полномочия, распространяющиеся на всех представителей верхов. Необходимо начать переговоры по широкомасштабной повестке, а не только по «очагам напряжения». Призываю обоих президентов вдохнуть новое дыхание в процесс освобождения мира от оружия массового уничтожения», - заявил Горбачев, отметив, что в современном мире сохраняется большой риск начала войны из-за ядерной программы КНДР.