Дипломат: Признание США Иерусалима столицей Израиля может привести к терактам

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в интервью «Обозревателю» заявил, что после того, как глава Белого дома Дональд Трамп перенес посольство США в Иерусалим, в значительной степени возросла вероятность атак на Соединенные Штаты со стороны террористических организаций, передает replyua.net.
«Безусловно, апокалиптические заявления, звучащие со стороны ряда движений, сил, государств необязательно будут исполнены. Однако в дальнейшем усилении тенденции на усиление применения насилия и что подобное решение будет использовано для антиамериканской пропаганды и вербовки своих сторонников террористами – в этом нет никаких сомнений», - рассказал дипломат. Вместе с тем, добавил дипломат, вполне вероятно, что такое решение принималось с учетом определенных рисков, так как о них, вне всяких сомнений, предупреждали руководители американских спецслужб и военного ведомства.
«Это решение уже приняли, и сейчас задание Вашингтона – минимизация негативных последствий негативных последствий. Само собой, стоит ожидать усиления мер безопасности для американских дипломатов во многих государствах, что ограничит их возможность эффективно работать как минимум», - считает экс-министр.