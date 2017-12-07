Сближение России и НАТО: эксперт рассказала, к чему нужно готовиться Украине

Принимая во внимание вчерашнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о планах Альянса восстановить с Москвой военные контакты, Украина должна надеяться, что окончательным результатом коммуникации не станет полноценное сотрудничество. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге для «Обозревателя» представил эксперт по внешней политике и политике безопасности Виталий Мартынюк.
«Как раз таким образом в Кремле прокомментировали решение Североатлантического альянса. При таком раскладе сил российские власти будут думать, что страны Запада пошли на определенные уступки России. И это будет только разогревать аппетиты Кремля и, к тому же, это будет стимулировать Путина к дальнейшим агрессивным действиям так, как это было видно в 2008 году по ситуации относительно Грузии», – написал он.
Также Мартынюк добавил, что крайне важным будет ограничение этой коммуникации только обменом информации для того, чтобы не допустить обострение ситуации, так как в Альянсе, продолжая проведение политики сдерживания, все же стремятся не допустить столкновений, результатом которых может стать более широкомасштабное противостояние.