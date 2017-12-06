В НАТО заявили о возобновлении военных контактов с Россией

Североатлантический альянс восстанавливает контакты с Россией по военным каналам. Как передает replyua.net со ссылкой на УНАН, такое заявление озвучил сегодня в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «После продолжительного перерыва в использовании контактов по военной линии эти каналы использовал глава военного комитета (Петр Павел) и главнокомандующим войсками НАТО в Европе (Куртис Скапарротти). Перед ими обоими поставлено задание, как сделать так, чтобы эти каналы функционировали и были на местах», – сказал он.
По словам генсека, инициативу по возобновлению контактов по военной линии было озвучено на заседании Совета Россия-НАТО. «Мы надеемся, что эта идея приведет «к конкретному процессу, в ходе которого мы можем договориться о мерах по усилению безопасности в воздухе над Балтийским морем».
Более того, Столтенберг акцентировал внимание на важности обеих сторон информировать друг друга об учениях, поскольку это «способствует прозрачности, предсказуемости, потому с активизацией военной деятельности, увеличиваются риски и важно предотвратить несчастные случаи».