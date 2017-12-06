валюта
СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

В НАТО Венгрию поставили на место из-за языкового скандала с Украиной

В НАТО Венгрию поставили на место из-за языкового скандала с Украиной
Сразу одиннадцать стран-членов Североатлантического альянса во главе с Германией заявили, что не поддерживают планы официального Будапешта относительно блокирования стремлений Украины в евроатлантические структуры из-за языкового конфликта, который возник после принятия депутатами Верховной Раде закона об образовании. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», информацию о соответствующем письме 11 государств со ссылкой на неофициальную информацию распространило венгерское издание Magyar Nemzet. В частности, в тексте письма страны-члены НАТО определенно намекнули, что конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость Альянса.

Кроме того, авторы письма отмечают, что не понимают, в чем заключается проблема и претензии Будапешта, и не считают ее до такой степени сложной, чтобы из-за нее ставить под угрозу интересы организации, имеющие стратегическое значение. Также представители стран уверены, что наличие противоречий НАТО по отношению к Украине на высоком уровне является сигналом для Москвы, а любые разногласия в альянсе являются успехом для Кремля.

Ранее, как известно, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на утверждал, что его страна не может поддержать евроатлантические усилия Киева до тех пор, пока не будет отменен «дискриминационный» закон об образовании.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
05 дек 2017
65038

Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

Как сообщает replyua.net, после неудачного задержания экс-президента Грузии силовикам оставалось лишь провожать взглядом колонну протестующих и самого Саакашвили, который выдвинулся в

05 дек 2017
14775

В Гааге обнародовали результаты расследования по агрессии РФ в Украине

Фату Бенсуда, являющаяся прокурором Международного уголовного суда (МУС) обнародовала свой доклад предварительного расследования событий в Украине времен Революции Достоинства, аннексии Крымского

05 дек 2017
9997

Журналист: после заявления Луценко стало понятно, почему правоохранители не противились «освобождению» Михо

Как передает replyua.net, сегодняшние событий в Киеве с задержанием Саакашвили вызвали необычайную агрессию в сторону власти не потому что хотели задержать кумира тысяч и миллионов, а потому что все

05 дек 2017
8901

Березовец: если все пленки Курченко-Саакашвили окажутся подлинными, можно говорить, что операцию СБУ провернула блестяще

Озвученное информация сегодня на брифинге Генпрокурора Украины Юрия Луценко действительно шокировала не только большинство украинцев, но и самих репортеров, ведь от Саакашвили могли ожидать

Последние новости

В НАТО Венгрию поставили на место из-за языкового скандала с Украиной

Кравчук назвал роковую ошибку Украины при подписании Будапештского меморандума

Придется что-то отдавать: Найман рассказал, как из-за Путина Россия оказалась в цугцванге

Я шокирован и ошеломлен: Порошенко прокомментировал ситуацию с Саакашвили

Олимпийская чемпиона РФ о решении МОК: Вы нюх потеряли, у нас есть ядерное оружие!

Блогер: посмотрите на реакцию друзей Саакашвили – Найема, Залищук, Гацько и найдете ответ – подлинные пленки Луценко или нет

Меркель играет самую важную роль в вопросе антироссийских санкций, - МИД Украины

В МОЗ рассказали, как в этом сезоне защититься от гриппа и ОРВИ

Трампу рассказали об опасности из-за решения по Израилю

Горбачев гневно отреагировал на решение МОК об отстранении России

Цимбалюк: власти нужно вспомнить свои предвыборные обещания, а там гляди и Михо станет не таким уж страшным со своими «барыгами»

В МИД Украины отреагировали на отстранение РФ от участия в Олимпиаде-2018

«Потеряйся!»: Саакашвили в грубой манере ответил на вопрос журналиста ВВС

В НАТО заявили о соответствии армии Грузии уровня Альянса

«Украина может лишиться безвиза из-за Луценко»: Шабунин прокомментировал конфликт НАБУ и ГПУ

Волонтер: Саакашвили не борется за президентство в Грузии, потому что «братские» соседи денег на это не дают, другое дело – Украина

Бывшего главу польской контрразведки задержали за сотрудничество с ФСБ

Не Курченко единым: стало известно о связях Саакашвили с еще одним олигархом

Экономист: Украину ждет еще один год бедности

Вместо «Синего кита»: в Украине появилась очередная суицидальная игра

 Новости за день