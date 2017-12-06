В НАТО Венгрию поставили на место из-за языкового скандала с Украиной

Сразу одиннадцать стран-членов Североатлантического альянса во главе с Германией заявили, что не поддерживают планы официального Будапешта относительно блокирования стремлений Украины в евроатлантические структуры из-за языкового конфликта, который возник после принятия депутатами Верховной Раде закона об образовании. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», информацию о соответствующем письме 11 государств со ссылкой на неофициальную информацию распространило венгерское издание Magyar Nemzet. В частности, в тексте письма страны-члены НАТО определенно намекнули, что конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость Альянса.
Кроме того, авторы письма отмечают, что не понимают, в чем заключается проблема и претензии Будапешта, и не считают ее до такой степени сложной, чтобы из-за нее ставить под угрозу интересы организации, имеющие стратегическое значение. Также представители стран уверены, что наличие противоречий НАТО по отношению к Украине на высоком уровне является сигналом для Москвы, а любые разногласия в альянсе являются успехом для Кремля.
Ранее, как известно, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на утверждал, что его страна не может поддержать евроатлантические усилия Киева до тех пор, пока не будет отменен «дискриминационный» закон об образовании.