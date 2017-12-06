В НАТО заявили о соответствии армии Грузии уровня Альянса

Грузинские военнослужащие достигли такого уровня подготовки, который соответствует показателю подготовки военнослужащих Североатлантического альянса. Как передает replyua.net, соответствующее заявление в интервью грузинским журналистам озвучил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай. При этом он отметил, что в сравнении с 2004 годом «разница на самом деле большая».
«В целом можно утверждать, что уровень подготовки грузинских военнослужащих ничем не уступает показателю подготовки военнослужащих государств-членов НАТО. Это является результатом успешных реформ, постоянной поддержки со стороны альянса, участия в миротворческих операциях и постоянных учений, участниками которого являются грузинские военнослужащие», — сказал Аппатурай. Он также отметил, что в рамках проходящей в штаб-квартире Североатлантического Альянса встрече глав МИД стран-членов НАТО непременно будет обсуждаться политика «открытой двери». «Это в который раз свидетельствует о том, до какой степени приоритетным является этот вопрос для Альянса», — отметил Аппатурай.
Чиновник НАТО добавил, что «ориентиром для министров будут два основных вопроса — первый, это будущий саммит НАТО, а второй — это поддержка, которая должна быть оказана странам-аспирантам со стороны альянса».