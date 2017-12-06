Власти Турции угрожают разрывом дипломатических отношений с Израилем

В случае признания Иерусалима столицей Израиля Соединенными Штатами Америки, Турция может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление озвучил турецкий президент Реджеп Эрдоган. По его словам, в течение десятидневного периода после этого руководители Организации исламского сотрудничества проведут встречу в Стамбуле и «приведут в движение весь мусульманский мир». Турецкий лидер добавил, что нельзя предсказать результаты этих решений для представителей международного сообщества предсказать нельзя.
«Иерусалим является красной линией для мусульман. Такое решение будет тяжелым ударом для всего человечества. Мы не оставим это», — сказал Эрдоган.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын утверждает, что сохранение нынешнего статуса Иерусалима и Храмовой горы имеет крайне важное значение для того, чтобы поддержать хрупкий мир на Ближнем Востоке и также призвал Вашингтон отказаться от планов признать Иерусалима столицей Израиля, проинформировало информационное агентство Regnum со ссылкой на турецкое агентство Анадолу.