Бывший генсек НАТО озвучил основные условия для окончания войны на Донбассе

Андерс Фог Расмуссен, ранее занимавший должность генерального секретаря Североатлантического альянса, в ходе сегодняшнего выступления на берлинском форуме по вопросам внешней политики, заявил, что прекращение военных действий на Донбассе станет возможным в том случае, если миротворческий контингент ООН на Донбассе будет наделен широкими полномочиями, передает replyua.net.
«Нам нужно делать, что возможно, чтобы улучшить улучшения отношений с Россией... Однако дорога к восстановлению полноценных отношений проходит через Киев. Вам необходимо изменить ваше поведение... До того момента, пока вы будете продолжать дестабилизацию ситуации, нам не удастся нормализовать отношения», - обратился Расмуссен к сенатору Совета Федерации Константину Косачеву, который сидел рядом с ним.
По мнению бывшего генсека НАТО, на оккупированных территориях Донбасса можно восстановить мир, если там разместить миротворцев ООН. Причем у последних должен быть полноценный мандат и находиться они обязательно должны вдоль всей линии украино-российской границы.