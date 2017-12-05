Политолог: «Благодаря Флинну США найдут новую форму давления на Путина»

К февралю следующего года Вашингтон сформулирует свою политику в отношении Владимира Путина, и это связано не только с новыми антироссийскими санкциями, но и с продолжающимся расследованием вмешательстве РФ в американские выборы. Как передает replyua.net, об этом политолог Тарас Березовец написал на своей странице в Фейсбуке.
«Показания экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна будут стимулировать Белый дом искать новую формулу давления на Путина. Отвлечение внимания и перевод акцентов – классический инструмент во время внутреннего кризиса. Соответствующие сигналы уже пошли в полный рост. Советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер уже предупредил, что время жесткого разговора с Кремлем пришло», - пишет Березовец. По его словам, Макмастер заявил, что жесткий диалог необходим из-за действий РФ в Европе и из-за поддержки режима Асада в Сирии.
Политолог подчеркивает, что США даже еще не дотянулись до КНДР, а развитие ядерной программы этой страны невозможно без внешнего вмешательства, и ответ на вопрос о том, кто оказывает Пхеньяну ощутимую поддержку, окажет серьезное влияние на будущие отношения Москвы и Вашингтона.