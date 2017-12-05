Генерал: «Запад не мог спровоцировать агрессию России в Украине»

Генерал Бен Ходжес, командующий военными силами Соединенных Штатов в Европе, заявил о том, что западные страны не допустили ни одной шибки в политике касательно агрессии России, которые бы добавили какой-то вклад в начало военного конфликта на Донбассе, передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Ходжеса, российское вторжение на восток Украины и в Крым не было результатом того, что американские танки были выведены с территории европейских государств. «Я не вижу таких ошибок со стороны Запада! Мы три с половиной года назад вывели из Европы последний американский танк. Германия серьезно снизила свои танковые мощности, Нидерланды лишились всех без исключения танков. Итак, Запад существенно снизил военную мощь. Но я не считаю, что это ошибка», - подчеркнул американский военный.
Также Ходжес отметил, что российские власти заявляют о том, что якобы западные страны запугали Россию, но это абсолютная ложь. Генерал считает, что США вернули технику в Европу только из-за России, и это произошло из-за вторжения не только в Украину, но и в Грузию, а также из-за агрессивной политики в отношении стран, являющихся членами НАТО.