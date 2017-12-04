Россия и Китай начали разработку космического оружия против США

Российская Федерация и Китай ведут активную работу над созданием космического оружия, в том числе, и лазерного, чтобы иметь возможность противостоять военным спутникам США. Как сообщает replyua.net, такую информацию в интервью журналистам CNN предоставил руководитель стратегического командования США генерал Джон Хайтен. В частности, он отметил, что в Москве и Пекине никто даже не пытается срывать факта того, что этот вил оружия настойчиво создается.
«Они желают бросить вызов американской стороне, поэтому и создают это оружие. Россия и Китай готовятся бросить вызов нашим партнерам м изменить в мире баланс сил. Нельзя допустить развития этих событий», - сообщил Хайтен. Вместе с тем, он добавил, что военные спутника выступают с военными предупреждениями о запуске каждой ракеты противника.
Ранее военные эксперты сообщили, что гиперзвуковое оружие, о планах разработать которое заявили в России, позволит его создателю получить очень большое преимущество над вероятным противником. Вместе с тем, отмечалось, что все заявления Москвы о таких планах не имеют какой-либо конкретики.