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Депутат: «КНДР заявила о готовности к переговорам с США, но выдвинула жесткое условие»

Депутат: «КНДР заявила о готовности к переговорам с США, но выдвинула жесткое условие»
Виталий Паршин, российский депутат, входящий в состав делегации Госдумы в Северной Корее, заявил о том, что КНДР говорит о готовности к переговорам с Соединенными Штатами, но при этом выдвигает свои требования, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс.

В частности, руководство КНДР заявило о том, что США должны признать Северную Корею ядерной державой. «Достигнут паритет, и они готовы садиться с американцами за стол переговоров и решать все мирным путем», - заявил Паршин. Также российский депутат отметил, что в Северной Корее считают, что политика, проводимая руководством, позволяет обеспечить гарантии безопасности государства. Более того, Паршин заявил, что в Северной Корее полагают, что очередной запуск баллистической ракеты, произведенный 29 ноября, стал сигналом для Соединенных Штатов, чтобы они начали переговоры с Пхеньяном.

Ранее в КНДР прокомментировали запуск ракеты. «Ракета Хвасон-15 представляет собой мощную межконтинентальную баллистическую ракету, которую можно оснастить ядерной боеголовкой новейшего типа и нанести удар по всей территории США», - заявили в Пхеньяне.
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