Журналист: «Трамп умудрился разругаться с Великобританией в разгар северокорейского кризиса»

В то время, когда северокорейский кризис перешел в самую опасную фазу, президент США успел разругаться с самым главным стратегическим партнером страны – с Великобританией. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени.
«Президент ретвитнул видеоролики, размещенные в сети Джейдой Франсен – одним из лидеров британских неонацистов. Возмущению Лондона не было пределов. По сути, Трамп поддержал и распиарил самую поганую и расистскую организацию Соединенного Королевства – Britain First. В Лондоне его назвали «злобным расистом», разрушающим англо-американский альянс. С осторожным осуждением выступила даже премьер-министр Тереза Мэй. Трамп в ответ на ее слова огрызнулся: «Занимайся своими исламистами, а не американским президентом», - пишет Яковина.
По его словам, в Великобритании уже решили отложить визит Трампа, а некоторые британцы предлагают выдать ордер на арест американского президента, обвиняя его в разжигании вражды. По мнению Яковины, речь идет об уникальном случае – американский глава разломал древний альянс, сидя в Твиттере, а Тиллерсону остается только два варианта – или уйти в отставку, или уйти в запой, и он может выбрать первое.