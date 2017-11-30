В НАТО увидели угрозу большой межгосударственной войны

В составляемым раз на четыре года отчете НАТО отмечается, что в сравнении с 2013 годом значительно увеличился риск большой войны межгосударственного масштаба, передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки». «С нашей стороны отмечается существенное увеличение риска возникновения большого межгосударственного конфликта», – сообщил генерал Денис Мерсье, являющийся верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации.
Кроме того, в Альянсе уверенны, что усиление военных возможностей Китая и России станет вызовом для НАТО в ближайшие годы. Вместе с тем, все меры организации, целью которых является усиление своих возможностей, способны завершится новой гонкой вооружений на подобии «холодной войны».
В тексте отчета сказано, что рост расходов на оборону начался после того, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году. Согласно прогнозам, ожидается дальнейшее увеличение расходов на оборону до 2045 года. Уже весной 2018 года команда Мерсье выступит с дополнительным отчетом, в котором будет содержаться информация о необходимых действиях НАТО для преодоления этой тенденции.