Эксперт: После встречи с Сурковым Волкер изменил акценты

В интервью сайту «24» юрист-международник Геннадий Друзенко заявил, что переговоры при участии спецпредставителя американского Госдепа по Украине Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова – это единый формат, способный найти решение конфликта на Донбассе, однако у Волкера акценты интересным образом изменились, передает replyua.net.
По словам эксперта, Волкер постоянно говорит, что Российская Федерация на постоянной основе контролирует так называемые республики и, таким образом, она ответственна за выполнение Минских договоренностей и, таким образом, отпадает смысл вести диалог с самопровозглашенными «Л/ДНР». Вместе с тем, считает Друзенко, можно увидеть акцент на выполнение Киевом Минских договоренностей.
«Речь идет о мине замедленного действия под государственность Украины, так как вероятность предоставления Донбассу особого статуса. Такие ударения спецпредставителя США, скорее всего, являются результатом его последней встречи с Сурковым. Существует угроза, что Украину могут заставить заплатить очень дорого за то, чтобы оккупированные территории Донбасса были впихнуты обратно, без настоящего возобновления суверенитета», - отметил эксперт.