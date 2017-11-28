Макрон и Трамп провели важные переговоры

Эммануэль Макрон, президент Франции, провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, президентом США. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, главы двух государств обсудили ситуацию в Сирии.
Трамп и Макрон, обсуждая сирийские проблемы, пришли к единодушному мнению о том, что переговоры в Женеве могут быть единственной легитимной платформой для политического урегулирования в Сирии. Кроме того, президенты Франции и Соединенных Штатов подчеркнули, что Иран действует в Сирии неправильно, вызывая дестабилизацию в регионе. Во время переговоров президенты также обсудили вопрос КНДР, подчеркнув необходимость мирового сообщества усилить давление на северокорейский режим.
Напомним, что ранее Дональд Трамп также провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, президентом РФ, во время которых главы двух стран также обсуждали сирийскую проблему. При этом Трамп назвал этот разговор «замечательным». Последний раз Трамп и Путин встречались 11 ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, где согласовали совместное заявление по Сирии.