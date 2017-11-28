Контингент миротворцев на Донбассе: в США указали на реальную опасность идеи Кремля

В статье для издания The Washington Post журналист Джош Рогин выразил мнение, что Москва может заставить Вашингтон допустить такую же ошибку, как и в Сирии, уступив Кремлю, передает replyua.net. «Явно подыграв России по сирийскому вопросу, в администрации Дональда Трампа могут повторить свою ошибку в Украине, где сейчас начали обсуждать предложение Москвы относительно введения миротворцев на Донбасс. Россия, желая реализовать план по легитимации ее вторжения и контроля над двумя восточными регионами, хочет втянуть Трампа в еще одну плохую сделку», - написал журналист.
Рогин также добавил, что поведение российского президента в Сирии и Украине имеет много общих черт: он использует войска для активизации конфликта, а после этого обращается к Западу с предложением по деэскалации.
«В своем обращении к Европе и США относительно мира без вмешательства Запада, Путин выдвигает предполагаемый компромисс. Но на самом деле предложения президента России предназначены для разделения его противников и укрепления его завоевания», - подчеркнул Джош Рогин.