Гройсман прибыл с официальным визитом в Тбилиси

26 ноября, в воскресенье вечером, Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, прибыл в столицу Грузии с официальным визитом, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства.
Отмечается, что в рамках визита украинский премьер примет участие в форуме «Шелковый путь», а также проведет ряд встреч с премьер-министром Грузии и другими высокопоставленными лицами страны. «Это очень важный визит, в ходе которого состоятся встречи высокого уровня и будут подписаны два соглашения. Очень надеюсь, что этот визит станет «зеленым светом» для дальнейшего улучшения отношений между бизнесами и народами двух стран», - рассказал Гела Думбадзе, посол Грузии в Украине. По его словам, в поездке украинского премьера сопровождают отраслевые министры и вице-премьеры Украины.
Сегодня Гройсман проведет переговоры с Георгием Квирикашвили, грузинским премьером, после чего состоится расширенная встреча делегаций. Завтра, 28 ноября, украинский и грузинский премьер-министры будут участвовать в форуме «Шелковый путь», в рамках которого Гройсман планирует участвовать в тематической дискуссии, инициированной китайским правительством.