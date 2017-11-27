В Москве призвали США и КНДР начать переговоры

По мнению заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Игоря Моргулова, в настоящее время вероятен сценарий весьма драматичного развития событий на Корейском полуострове, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». В том числе, выступая перед участниками клуба Валдай в Сеуле, он заявил: «Увы, приходится констатировать, что есть апокалиптический вариант развития событий в этом регионе. Поэтому остается только надеяться на здравый смысл у представителей регионального сообщества, чтобы не дать возможности развиться этому негативному сценарию». Кроме того, дипломат отметил, что властям Северной Кореи и США нужно «выдохнуть», успокоиться и начать переговорный процесс.
«Если бы в Вашингтоне встретили сдержанность, которую в течение двух последних месяцев демонстрирует Пхеньян, ответными шагами, то в таком случае была бы возможность начать второй этап нашей совместной дорожной карты с КНДР. Я имею в виду начало прямых американо-сирийских переговоров», - подчеркнул Моргулов.
Высокопоставленный чиновник считает, что испытания Северной Кореи и учения США в одинаково негативной степени влияют на ситуацию.