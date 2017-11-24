Журналист: «Путин начал усердно копаться в Сирии»

Сейчас Владимир Путин сидит в Кремле и занимается исключительно международными делами, а в последнее время российский президент особенно усердно копается в делах Сирии.
Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени. «В Сочи он встретился с президентами Ирана и Турции, с которыми обсудил возможность мирного урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, за день до этого там же он встретился с Башаром Асадом, а потом по телефону поговорил с лидерами США, Саудовской Аравии и Израиля. Вполне вероятно, что какой-то толк из этого всего и выйдет, хотя процесс будет сложным», - отмечает Яковина.
По его словам, Анкара требует исключить из переговорного процесса курдов, а им покровительствуют американцы, Израиль хочет выгнать из Сирии иранцев, а иранцы, в свою очередь, всех тех, кто не был приглашен Асадом. Корреспондент отмечает, что дает всего лишь около десяти процентов, что результат всех этих переговоров может быть положительным, поскольку в регионе наблюдается слишком много противоречий.