«Был замечательным»: Трамп прокомментировал разговор с Путиным

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, прокомментировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, назвав его замечательным.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Белого дома, также Трамп положительно оценил результаты вчерашних переговоров с президентом РФ. Американский глава подчеркнул, что он обсуждал с Путиным ситуацию в Сирии, а также проблему Северной Кореи. «У нас с президентом Путиным был замечательный разговор. Мы говорили о Сирии, что очень важно. Мы говорили о Северной Корее», - подчеркнул президент США. В Белом доме отметили, что президенты России и США подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
«Президенты подтвердили свою поддержку совместного заявления Соединенных Штатов и Российской Федерации, принятого 11 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», - сказано в заявлении пресс-службы. Напомним, что Путин и Трамп встречались 11 ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, где общались всего несколько минут и обсуждали ситуацию в Сирии.