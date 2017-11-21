Пономарь: «Не нужно сильно ругать Лукашенко»

Россия выделила Беларуси 700 миллионов долларов в сентябре, поскольку президент Лукашенко на протяжении нескольких месяцев делал реверансы в сторону Запада, и это шантаж. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь. По его словам, теперь эти деньги придется отрабатывать, и, если спросить Лукашенко об Украине, он скажет, что любит ее, как родную, и здесь речь только о бизнесе.
Обозреватель пишет, что президент Беларуси отлично понимает всю мощь Запада и возможности Беларуси, но в обозримом будущем, а пока поступает так, как поступает. «Поэтому не нужно нам (в Украине) сильно ругать Лукашенко. И не нужно даже думать о разрыве дипотношений и тому подобное. Он действует в коридоре политических возможностей. Мы смотрим на него свысока и со снисхождением, как смотрит мама на ребенка, который разбил банку с вареньем. Мы эту многовекторность прошли при Кучме», - подчеркнул Пономарь.
По его словам, в пятницу, на саммите ВП глава белорусского МИДа потребует от европейцев усиления санкций против России, а, когда в РФ сменится власть, то белорусы подпишут и Ассоциацию.