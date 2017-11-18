Эксперт пояснил опасность для Украины после последнего голосования в ООН

Украине следует беспокоиться из-за количества стран, воздержавшихся или проголосовавших против последней резолюции Оргнаизации Объединенных Наций о правах человека в оккупированном Крыму. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил Евгений Ярошенко, являющийся аналитиком Международного центра перспективных исследований.
«Я согласен с критикой украинских политических деятелей, которую они направили против Республики Беларусь, отказавшейся поддерживать резолюцию. Однако, как мне кажется, было бы неправильно так много внимания уделять одной стране. Помимо Беларуси, еще 24 страны проголосовали против. Еще больше должно обеспокоить Украину то, что 77 стран воздержались», - отметил Ярошенко. Эксперт добавил, что голосование Беларуси, с учетом того, что Минск в значительной мере зависим политически и экономически от России.
Как уже отмечалось, в Беларуси считают заявления украинских политиков, в том числе, касательно поддержки России, а также критику голосования Беларуси в ООН по резолюции по Крыму, не совсем адекватными.