Земан: «Многие политики Европы считают историю с Крымом завершенным делом»

В Европейских странах много политиков, которые считают абсолютно завершенным делом ситуацию с полуостровом Крым, который «отошел» России, но эти политики не делают публичных заявлений, поскольку на это у них нет мужества.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, такое заявление прозвучало от Милоша Земана, президента Чехии. Земан говорил о Крыме перед своим визитом в Россию. Нужно отметить, что еще в прошлом месяце чешский президент обратился к депутатам ПАСЕ и заявил, что потеря Украиной Крыма – завершенное дело, и вопросы, которые остались после аннексии, можно решить с помощью денежных выплат украинской стороне. «То, что я единственный политик, который высказался в этом ключе, не значит, что другие не имеют тех же самых взглядов, но у них недостает мужества, чтобы высказать их публично», - подчеркнул президент Чехии.
По его словам, он выступает против двойных стандартов. Земан привел в качестве примера Косово и подчеркнул, что «это не сработало в отношении Крыма, и тут уже речь о двойных стандартах».