Журналист: «Переворот в Зимбабве обрастает очень волнующими подробностями»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге написал о том, что военный переворот, произошедший в Зимбабве, продолжает обрастать волнующими подробностями, информирует replyua.net.
«Сегодня стало известно, что к его организации вполне может быть причастен Китай. Дело в том, что один из руководителей заговорщиков – глава Генштаба Константин Чивенга – вывел танки на улицы сразу после возвращения из Пекина, куда он слетал сразу после начала кризиса. О деталях его переговоров с руководством КНР никакой информации нет», - отмечает корреспондент. По его словам, китайцы в это время продолжают отмалчиваться, и они заявили лишь о том, что не имеют отношения к перевороту.
Яковина подчеркивает, что сильно в этом сомневается, поскольку главным торговым партнером Зимбабве является как раз Китай, и в Зимбабве без ведома китайцев давно ничего не происходит. По мнению журналиста, именно Пекин дал заговорщикам распоряжение действовать, и они устроили в стране переворот.