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Политик пояснил, как США могут договариваться с Россией

Политик пояснил, как США могут договариваться с Россией
В настоящее время администрация президента Соединенных Штатов может говорить с Россией только с помощью одного инструмента – и это санкции. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Константин Боровой, российский политик.

«До команды Трампа видимо очень четко, наконец, дошло, что Путин не собирается подвигаться, и не настроен на какие-то серьезные переговоры. Он скорее настроен на операции, которые позволили бы ему использовать встречу с Трампом для усиления собственных позиций. Но ни в коем случае он не хочет допустить уступок и изменения ситуации в Украине, Северной Корее и Сирии», - подчеркнул оппозиционер.

Он считает, что в США это уже поняли, поэтому начались разговоры об ужесточении санкций, и, скорее всего, речь идет даже об эмбарго. Боровой не исключил, что в будущем ситуацией с РФ будет напоминать ситуацию с Ираном. И эмбарго коснется энергоносителей, за счет которых и пополняется российская казна.
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