Журналист: «Пентагон мешает осуществлению планов Анкары»

В Соединенных Штатах заявили о том, что не собираются выводить войска из Сирии до тех пор, пока не будет полностью уничтожено «Исламское государство», и таким заявлением Джеймс Мэттис, министр обороны США, отреагировал на пожелание Анкары об уходе россиян и американцев с территории Сирии.
Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени. «Кстати, у самой Турции тоже в Сирии стоит значительный контингент, который она сама убирать, конечно, никуда не собирается. Собственно, едва ли и россияне уйдут оттуда. Анкару очень напрягает то, что американцы в Сирии помогают курдам, с которыми у турок очень сложные отношения», - пишет Яковина.
По его мнению, Турция пытается их разгромить, пока курды с помощью Соединенных Штатов не построили для себя полноценное государство в Сирии. Как отмечает журналист, осуществлению этих планов Анкары мешает Пентагон.