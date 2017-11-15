Эксперт пояснил, как Путин на Донбассе хочет легализовать свои войска

Глава аналитического центра «Политика» Николай Давыдюк в интервью сайту «24» прокомментировал состоявшуюся накануне в Белграде встречу помощника российского президента Владислава Суркова со спецпредставителем американского Госдепа по Украине Куртом Волкером, передает replyua.net. По мнению эксперта, глава Кремля, который впервые предложил ввести на Донбасс миротворческий контингент ООН, в действительности намеревался перехитрить весь мир. «Однако инициатива России по поводу сил ООН в Украине не подходит миру. Когда во всем мире осознали эту «хитрость» Путина, он всячески теперь отказывается от своих слов»,-- сказал Давыдюк.
Эксперт добавил, что глава Кремля, заявляя о согласии размесить миротворцев ООН исключительно на разграничительной линии, хочет сделать дураками всех в мире. «Но в действительности речь не идет о миротворческой миссии ООН, а о гибридном предложении легализировать войска России на Донбассе», - считает политолог.
Москва, считает эксперт, поставила перед собой цель – сделать США участниками диалога и затянуть процесс решения конфликта на Донбассе.