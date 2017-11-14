Армія оголосила про загрозу державного перевороту

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на «ДС», цілком можливо, що в одній із африканських країн невдовзі відбудеться державний переворот.Так, міжнародні оглядачі інформують: армія Зімбабве повідомила, що готова «втрутитись», якщо глава держави продовжить свої зусилля з «кадрових чисток» у правлячій політичній силі. Зокрема, з такою заявою виступив сьогодні, чотирнадцятого листопада 2017 року, командувач Збройних сил Зімбабве генерал Костянтин Чивенга. У своєму виступі генерал закликав незмінного вже протягом кількох строків президента Зімбабве Роберта Мугабе припинити звільнення ветеранів, які входять до так званого Зімбабвійського африканського національного союзу.Справа в тому, що на минулому тижні глава держави доволі неочікувано звільнив з посади віце-президента Еммерсона Мнангагву. Причину звільнення більшість оглядачів бачать у постійних конфліктах між ним та дружиною президента Грейс Мугабе. Останню називають людиною, яка займе пост президента після смерті дев’яностатрьохрічного Мугабе. У збройних силах Зімбабве переконані, що влаштована зараз «кадрова чистка» - спроба розчистити шлях до президентства першої леді від опозиційних політиків. Крім того, як інформує низка видань, за 20 кілометрів від зімбабвійської столиці Хараре вже стоять танкові колони.