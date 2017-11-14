Эксперт: «Между Польшей и Украиной назревает новый серьезный конфликт»

Между Польшей и Украиной назревает очередной конфликт, а ведь Польша оставалась самым серьезным союзником Украины, поддержала Майдан, отстаивала интересы Киева в Евросоюзе.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн, израильский эксперт. «Глава МИД Ващиковский выразил возмущение по поводу того, что в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса даже в самых простых делах и фактически поставил Украину перед выбором: или прекратить переписывать историю и подкармливать неонацизм, или Польша прекратит поддержку Украины в ЕС и будет относиться к этой стране не как партнеру и союзнику, а просто как к соседней стране вроде России», - пишет эксперт.
Манн отметил, что угрозы министра иностранных дел нужно воспринимать серьезно, поскольку украинцы, работающие в Польше, ежегодно приносят в казну Украины около полутора миллиардов долларов. «Что предпримет в ответ на эти ультиматумы летящая вразнос украинская власть, уже можно предугадать - как всегда ничего», - добавил Манн.