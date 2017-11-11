Военные эксперты из Дании, США и Канады запланировали визит в оккупированный Крым

Представители инспекционной группы и Соединенных Штатов Америки намерены совершить визит в военные подразделения Украины на Донбассе, а также в аннексированный Крым. Как передает replyua.net, такую информацию распространили в пресс-службе украинских Вооруженных сил. Отмечается, что американские эксперты включили в район инспекции территорию Автономной Республики Крым. Это в который раз подтверждает, что в Вашингтоне не намерены подтверждать аннексию полуострова Российской Федерацией, подчеркивается в сообщении Управления верификации Генштаба ВСУ.
Прибытие инспекционной группы в Украину, которая также будет состоять из представителей Канады и Дании, ожидается послезавтра, 13 ноября. Главной целью визита является мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах Украины, подчеркивается в сообщении ВСУ.
Стоит напомнить, что недавно на административной границе с оккупированным Крымом в районе пропускного пункта Чаплинка неподалеку от Армянска российскими пограничниками были задержаны жены политзаключенных, которые ехали из Херсона.