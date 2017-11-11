Стали известны подробности встречи Путина и Трампа во Вьетнаме

Встреча Путина и Трампа во Вьетнаме все-таки состоялась: лидеры России и США успели обсудить несколько вопросов по пути на церемонию фотографирования лидеров государств.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, первые кадры с Путиным и Трампом продемонстрировали в прямом эфире пресс-центра АТЭС. Сообщается, что на пути на церемонию президенты о чем-то разговаривали и активно жестикулировали. Глав России и США также сопровождали Си Цзиньпин, лидер Китая, и Чан Дай Куанг, президент Вьетнама. Интересно и то, что китайский и вьетнамский лидеры шли молча, и в беседу Путина и Трампа не вмешивались. В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря американского лидера Сару Сандерс сообщило, что встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС не состоится.
Причиной был назван плотный график хозяина Белого дома. Однако в Кремле настаивали на том, что организовать встречу все-таки можно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявлял, что встреча двух лидеров непременно состоится, и, возможно, она пройдет в кулуарах саммита АТЭС.