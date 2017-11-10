Путин и Трамп во Вьетнаме: встреча была коротка

Владимир Путин, президент России, и Дональд Трамп, президент США, встретились на саммите АТЭС, который проходит во Вьетнаме, однако встреча была совсем короткой, и главы государств смогли обменяться только рукопожатием. Как информирует rеplyua.net, в сети уже появились первые снимки, сделанные на саммите.
Рукопожатие двух президентов состоялось во время совместной фотосессии лидеров государств, приехавших во Вьетнам. Все лидеры были в национальных вьетнамских костюмах, и именно Дональд Трамп первым подошел к Путину и пожал ему руку. Кроме того, он использовал свой «фирменный» жест – похлопал российского главу по плечу. Во время фотосессии президенты США и России стояли рядом друг с другом.
По окончании фотосессии главы государств проследовали на официальный прием. Однако, как утверждают некоторые источники, Трамп и Путин пошли на прием по отдельности. Напомним, что сегодня в Белом доме заявили о том, что официальной встречи Трампа и Путина не будет из-за сложного графика.