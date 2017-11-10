Джонсон: «Западу не нужно заблаговременно вознаграждать Россию»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью Fox News, что состоявшаяся сегодня встреча на полях саммита АТЭС встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, безусловно, важна, так как два лидера могут принять очень важные решения, передает replyua.net. Вместе с тем, британский министр добавил, что страны Запада, несмотря на всю важность диалога с Кремлем, на Россию не нужно прекращать давление.
Со слов Джонсона, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон делает правильные шаги для того, чтобы нормализировать сирийский конфликт, поэтому сегодняшние переговоры Путина и Трампа важны. Вместе с тем, продолжил британский дипломат, Западу не стоит вознаграждать Россию заблаговременно, нужно продолжить оказывать давление на Москву.
«Для Запада недопустимым будет простить России события в Крыму. Это была суверенная территория европейского государства, и Россия ее отобрала. Поэтому нам нужно отстаивать свои принципы. Мне известно, что в Америке, тоже так считают. На россиян нужно оказывать давление, но в то же время мы будем стремиться к тому, чтобы найти решение для Украины, для войны на Донбассе, которую развязал Путин», - сказал Джонсон.