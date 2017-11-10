Трамп и Путин провели краткую беседу на встрече во Вьетнаме

Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретились и непродолжительное время пообщались в рамках проходящего во Вьетнаме саммита АТЭС, передает replyua.net. Отмечается, что оба лидера стояли рядом во время церемонии фотографирования в национальных костюмах. Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал RT в YouTube. После того, как Трамп подошел, президенты провели обмен рукопожатиями и сказали друг другу несколько фраз. Затем американский лидер похлопал Путина рукой по спине.
Как сообщили журналисты агентства ТАСС, Трампа не было на сессии лидеров АТЭС, а также на встрече с членами Делового консультативного совета. Таким образом, во время церемонии его встреча на саммите с Путиным стала первой. После фотографирования в национальных костюмах главы экономик АТЭС приняли участие в торжественном вечере. Но там Путину и Трампу не удалось продолжить разговор, поскольку их места за столом расположены не рядом.
5 числа текущего месяца Трамп утверждал, что ожидает встречи с Путиным в период своего турне по странам Азии. Глава Белого дома планировал обсудить КНДР, Сирию и Украину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «есть много тем, которые могли бы обсудить Путин и Трамп».