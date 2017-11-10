Встреча Путина и Трампа: о чем будут говорить лидеры на саммите АТЭС

Владимир Путин и Дональд Трамп уже отправились во Вьетнам, где проходит саммит АТЭС, однако встреча президентов России и США еще не была включена в их официальные график, также неизвестно, в какое время встретятся лидеры.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепа, заявила о том, что Дональд Трамп хочет поговорить с Путиным о создании новых зон деэскалации в Сирии. «Позвольте отметить, что если они встретятся, а пока какие-либо встречи не были анонсированы, поскольку это не включено в официальный график, вопрос, который интересует нас в ходе беседы, - это создание новых зон деэскалации в Сирии», - подчеркнула представитель Госдепа.
Напомним, что американская и российская стороны уже подтвердили информацию о том, что президенты Путин и Трамп проведут встречу на полях саммита АТЭС 10 ноября. Точное время и место встречи будут скорректированы чуть позже. Ранее Путин и Трамп проводили только одну встречу – она прошла в начале июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии.