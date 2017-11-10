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Эксперт: «За новым голосованием в ООН виднеются уши России»

Эксперт: «За новым голосованием в ООН виднеются уши России»
Сьерра Леоне, Индонезия, Венесуэла, Куба и Сирия инициировали и выиграли в Генассамблее ООН голосование, целью которого является остров Гуам, которые они хотят отнять у США.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Соломон Манн, израильский эксперт. По его словам, 80 стран проголосовали «за», 62 страны воздержались, и Соединенные Штаты проиграли. «За голосованием совершенно очевидно виднеются ушки России, которая активно готовится к саммиту во Вьетнаме. Россия как бы говорит ЕС и США «Вы плюете на резолюцию ГА ООН по Гуаму, а мы плевать хотели на резолюцию ГА ООН по Украине. И кто из нас больший нарушитель международного права?», - пишет Манн. Эксперт отметил, что Евросоюз и США продолжат получать за свои выкрутасы с правами наций на самоопределение.

По мнению эксперта, это голосование стало весьма ощутимым «подарком» Дональду Трампу к саммиту АТЭС, хотя и существенного веса эта резолюция иметь не будет. «Риторике США, основывающейся на резолюциях ГА ООН, между тем, искусно положен конец», - считает Манн.
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