Журналист: «Трампу сделали царский подарок в Пекине»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге сообщает о том, что в Пекине Дональду Трампу, президенту США, сделали царский подарок, передает replyua.net.
По словам Яковины, в Пекине Трампу было разрешено пользоваться Твиттером – соцсеть в Китае заблокирована по причине того, что руководители страны не хотят, чтобы китайцы писали про них всякие гадости в Твиттере. «Поблажек обычно не делают никому. Но ради американского президента, который без Твиттера ни шагу, сделали все-таки исключение. Этим дело не ограничилось: китайцы оказали Трампу императорский прием: его отвезли в Запретный город, показали там традиционную оперу, а Си Цзиньпин лично провел его по трем Залам Гармонии в этой резиденции династии Минь, построенной в XV веке», - пишет корреспондент.
По мнению Яковины, Си является очень хитрым политиком, и ему известно, как нужно находить общий язык с другими лидерами, особенно с Трампом, который любит, чтобы его хвалили. Журналист добавил, что Трамп в Пекине просто растаял, и в Китае у него все было отлично.