Белый дом намерен сдержать агрессию России $5 миллиардами

Также в сообщении говорится, что в комитетах по вооруженным силам американского Конгресса был согласован ежегодный акт о Национальной обороне, который определяет политику и бюджет Пентагона на следующий финансовый год, начавшийся официально в Соединенных Штатах Америки еще 1 октября.
Примечательно, что в документе противодействие российской агрессии обсуждается отдельной статьей: конгрессмены не обошли вниманием вторжения войск России в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014-м. Также в документе обсуждаются угрозы России в отношении государств-союзников НАТО и США. В общей сложности, принимая к вниманию все возможные варианты агрессии РФ, Вашингтон намерен направить на сдерживание России в Европе порядка пяти миллиардов американских долларов.