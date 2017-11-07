Путин стал причиной реорганизации командной структуры НАТО

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил: «В среду, 8 октября, во время встречи министров обороны в Брюсселе будет проведено голосование по плану реорганизации командных структур Североатлантического Альянса». Руководитель организации имеет ожидания, что участники встречи утвердят проект. По его словам планируется образование новых центров управления и планирования операций военно-морских сил, а также логистики.
Важно отметить, что реорганизация и модернизация командной структуры Североатлантического Альянса обсуждается уже на протяжении долгого времени. В сообщении издания отмечается: «Таким образом, организация намерена отреагировать на воспринимаемую на западе агрессивную политику российского лидера Владимира Путина». Насколько известно, после того, как была окончена холодная война, штат сотрудников НАТО был уменьшен до 6800 человек с 22 тысяч. При этом количество главных штабов Альянса сократилось до 7 с ранее действующих 33.