валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Путин стал причиной реорганизации командной структуры НАТО

Путин стал причиной реорганизации командной структуры НАТОСевероатлантический Альянс планирует существенным образом преобразовать командную структуру. Как пишет replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, такие изменения являются реакцией на политику страны-агрессора Российской Федерации.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил: «В среду, 8 октября, во время встречи министров обороны в Брюсселе будет проведено голосование по плану реорганизации командных структур Североатлантического Альянса». Руководитель организации имеет ожидания, что участники встречи утвердят проект. По его словам планируется образование новых центров управления и планирования операций военно-морских сил, а также логистики.

Важно отметить, что реорганизация и модернизация командной структуры Североатлантического Альянса обсуждается уже на протяжении долгого времени. В сообщении издания отмечается: «Таким образом, организация намерена отреагировать на воспринимаемую на западе агрессивную политику российского лидера Владимира Путина». Насколько известно, после того, как была окончена холодная война, штат сотрудников НАТО был уменьшен до 6800 человек с 22 тысяч. При этом количество главных штабов Альянса сократилось до 7 с ранее действующих 33.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки

Последние новости

Украинский фильм покорил всех на фестивале в Германии

Из-за измены мужа жена взяла в «заложники» целый самолет

Бабченко: борешся за «руський мир»? Ось закономірний результат

Політолог: всі люблять перераховувати посади Саакашвілі, але мовчать про доволі важливий факт

Експерт: США остаточно мобілізувались проти російської загрози

Дуда дав пораду Порошенкові щодо українських високопосадовців з «антипольськими поглядами»

Манафорт в Україні весь час працював на Росію – експерт

Саакашвілі анонсував оприлюднення плану «остаточної перемоги»

Из Деревянко получился плохой актер – «Михомайдан» высмеяли в социальных сетях

Історик із США: «Не варто сидіти і чекати, що Росія розпадеться»

Сепаратист Юдаев, амнистированный судом, объявлен в розыск

Голоса «Оппоблока» за закон об «открытых списках» шокировали, как оппозиционеров, так и коалициантов, – политолог

Політолог: «Наметові містечка біля ВР – це лише інструмент для піару політиків»

Аваков объяснил, зачем введено ограничение въездов в столицу Украины

Ученые нашли в космосе точку для зарождения новой жизни

Журналист: «Трампу не до стрельбы, он поехал в Азию отведать суши и экзотической лапши»

Путин стал причиной реорганизации командной структуры НАТО

Дипломат: «Когда Польша и Украина начинают враждовать, они терпят поражение от России»

Три украинские области стали лидерами по потреблению солнечной энергии

Эксперт: «Россия собирается создать крупный геополитический союз с Израилем»

 Новости за день