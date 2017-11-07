Дипломат скептически оценил вероятность участия президента США в переговорах по Донбассу

В ходе интервью журналистам издания «Апостроф» известный украинский дипломат Богдан Яременко заявил, что сомневается в вероятности присоединения американского президента Дональда Трампа к «нормандскому формату» по урегулированию военного конфликта на Донбассе, передает replyua.net.
«Соединенные Штаты Америки, продолжая действовать не на уровне президента страны, по-прежнему остаются самым активным и эффективным участником процесса. Нынешняя деятельность специального представителя Госдепа по Украине Курта Волкера есть надежда, что «нормандский» формат даст, по крайней мере, какие-то надежды на будущее урегулирование конфликта. Официальные власти Украины, России, Германии и Франции вообще не делают никаких движений по данному поводу», - сказал Яременко.
«Будет ли для США определенный смысл стать формальным участником «нормандского» формата, трудно пока сказать. Достаточно трудно представить Трампа за столом переговоров, а переговоры на уровне вице-президента или государственного секретаря могут не воспринять другие участники «нормандского» формата», - добавил дипломат.