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Эксперт: «При поддержке США Польша собирается стать лидером ЕС и глобальным игроком на мировой арене, поэтому Украина сильно рискует»

Эксперт: «При поддержке США Польша собирается стать лидером ЕС и глобальным игроком на мировой арене, поэтому Украина сильно рискует»
Польша очень надеется на альянс с Дональдом Трампом, после чего, как считают в Варшаве, страна станет лидером Евросоюза и отогреет от жирной Германии Францию, после чего сама займет это место.

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн, израильский эксперт. «Все это Польша намерена сделать при поддержке США, причем настолько серьезно, что временно готова стать американским сателлитом. Гордые поляки жертвуют частичкой своей гордости в отношении США, чтобы потешить свою гордость могуществом в ЕС. Главным противником Польши в этом деле выступают европейские социалисты, которые группируются вокруг Франции», - отмечает Манн.

По его словам, сейчас Польша активизируется буквально по всему миру, и хотя ее перспективы в политике и экономике не слишком позитивные, Варшава движется в нужном направлении очень быстро. Манн подчеркнул, что в этой ситуации Украина сильно рискует, враждуя с поляками.
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