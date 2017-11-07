Эксперт: «При поддержке США Польша собирается стать лидером ЕС и глобальным игроком на мировой арене, поэтому Украина сильно рискует»

Польша очень надеется на альянс с Дональдом Трампом, после чего, как считают в Варшаве, страна станет лидером Евросоюза и отогреет от жирной Германии Францию, после чего сама займет это место.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн, израильский эксперт. «Все это Польша намерена сделать при поддержке США, причем настолько серьезно, что временно готова стать американским сателлитом. Гордые поляки жертвуют частичкой своей гордости в отношении США, чтобы потешить свою гордость могуществом в ЕС. Главным противником Польши в этом деле выступают европейские социалисты, которые группируются вокруг Франции», - отмечает Манн.
По его словам, сейчас Польша активизируется буквально по всему миру, и хотя ее перспективы в политике и экономике не слишком позитивные, Варшава движется в нужном направлении очень быстро. Манн подчеркнул, что в этой ситуации Украина сильно рискует, враждуя с поляками.