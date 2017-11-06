Япония вводит новые санкции против КНДР

Во время сегодняшней пресс-конференции глава японского правительства Синдзо Абэ сообщил, что официальный Токио намерен ввести новый пакет санкций против Северной Кореи, передает replyua.net. Со слов премьер-министра Японии, завтра ожидается принятие решения «заморозить активы 35 организаций и физических лиц». Таким образом, подчеркнул руководитель правительства Японии, новым санкциями Токио прореагирует на то, что северокорейские власти не прекращают работу над ядерным оружием и баллистическими ракетами.
Следует отметить, что сегодня южнокорейское правительство ввело санкции против 18 граждан КНДР. В общей сложности, в течение одиннадцати последних лет, в Северной Корее шесть раз испытывали ядерное оружие. Кроме того, эта страна запускала баллистические ракеты.
В Совбезе ООН 11 сентября была принята резолюция, ужесточающая санкции против Пхеньяна. Так, было принято решение об установлении запрета на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в том числе, сырой нефти и конденсатов. 30 сентября в американском Госдепе сообщили, что официальные лица Северной Кореи не демонстрируют признаков заинтересованности в переговорах о денуклеаризации.